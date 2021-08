Centinaia di persone sorprese a ballare in una discoteca: chiuso locale per cinque giorni Centinaia di persone sono state sorprese a ballare in una discoteca a Chiari, in provincia di Brescia: i carabinieri hanno così multato il gestore in evidente violazione delle normative anti-Covid e chiuso il locale per cinque giorni. La struttura infatti era solo adibita per il servizio al tavolo e all’esterno.

A cura di Ilaria Quattrone

Centinaia di persone sono state sorprese in una discoteca di Chiari, comune in provincia di Brescia, mentre erano intente a ballare. Il gestore aveva organizzato un evento pur essendo consapevole di violare le disposizioni previste in materia di Covid. Per questo motivo, il locale è stato chiuso per cinque giorni e il titolare è stato multato. Adesso dovrà infatti pagare un conto salatissimo.

L'evento organizzato per festeggiare Ferragosto

L'evento era stato organizzato per la giornata di Ferragosto: i militari hanno controllato il locale di proprietà di un imprenditore noto in città. Stando a quanto riportato in una nota stampa, il locale dove essere adibito solo per il servizio bar ai tavoli e all'esterno. Era però stato organizzato un evento che ha rischiato di mettere in pericolo decine e decine di partecipanti. Moltissimi giovani e giovanissimi sono stati sorpresi a ballare e consumare bevande alcoliche.

Un'altra discoteca chiusa a Brescia: trecento persone sorprese a ballare

Sempre nel Bresciano è stata chiusa un'altra discoteca alcuni giorni fa: secondo quanto riportato dal giornale "BresciaToday" la polizia, durante un controllo a sorpresa, ha infatti trovato circa trecento persone intente a ballare e in evidente violazione delle norme anti-Covid. Il locale "Social Club" di Brescia è stato quindi chiuso e i titolari dovranno pagare una sanzione. Dai controlli degli agenti è emerso che la parte esterna del locale era stata trasformata in una discoteca con tanto di pista: al momento il locale è stato chiuso temporaneamente per cinque giorni, ma il Questore potrebbe prorogarla per un mese.