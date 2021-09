A Milano si balla nonostante i divieti: 360 persone senza mascherina alla discoteca The Club, chiusa La polizia locale di Milano ha sorpreso circa 360 persone, per la maggior parte studenti universitari, intente a ballare senza mascherina né distanziamento all’interno del The Club, nota discoteca in corso Garibaldi. Il locale è stato chiuso per cinque giorni. Negli scorsi giorni la stessa sorte era toccata a un’altra nota discoteca, l’Hollywood di corso Como.

A cura di Francesco Loiacono

Una foto di una serata del The Club in periodo pre–pandemia

Non solo l'Hollywood, ma anche il The Club. C'è una Milano che balla nonostante i divieti e le restrizioni anti-Covid, c'è una movida notturna che va avanti nel capoluogo lombardo, anche in spregio alle regole attualmente in vigore. Lo scorso 6 settembre era toccato al noto locale Hollywood di corso Como, meta di vip e calciatori. Gli agenti dell'Unità annonaria commerciale della polizia locale di Milano avevano riscontrato diverse irregolarità all'interno, tra clienti ammassati e senza mascherina, chiudendo la discoteca per cinque giorni.

Questa mattina l'intervento della polizia locale all'interno del The Club

Ma la voglia di ballare probabilmente è più forte della cautela per un virus ancora presente e delle sanzioni previste per chi non rispetta le regole. E così questa mattina alle 2.40 la stessa unità della polizia locale milanese è intervenuta in un altro famoso locale, la discoteca The Club che si trova in corso Garibaldi, a poche centinaia di metri dall'Hollywood. All'interno del locale i "ghisa" hanno constatato la presenza di circa 360 clienti, per lo più studenti stranieri, che ballavano incuranti dei divieti senza utilizzare le mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale.

La discoteca è stata chiusa per cinque giorni: sanzioni per 800 euro

I gestori del locale sono stati sanzionati complessivamente per 800 euro. Inoltre la polizia locale, sulla base di quanto disposto dal Decreto legge 52/2021, ha anche disposto la sospensione temporanea della licenza per cinque giorni: il The Club resterà chiuso dunque nel weekend e per i primi giorni della prossima settimana.