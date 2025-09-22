Il racconto di un ragazzo derubato al concerto di Shiva e Sfera a Rho Fiera: “È stato un incubo”

Durante l’ultimo concerto di Sfera Ebbasta e Shiva a Rho Fiera un ragazzo di vent’anni ha rubato 19 collanine in oro tra gli spettatori. Giorgia (nome di fantasia) ha raccontato a Fanpage.it l’esperienza del fidanzato, derubato durante il concerto.

Lo scorso 13 settembre, al concerto dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva a Rho Fiera a Milano, un giovane ragazzo di 20 anni ha rubato 19 collanine in oro. Ora è indagato dalla polizia di Stato per furto con strappo e per ricettazione.

Giorgia (nome di fantasia) è una giovane ragazza che non era presente al concerto, ma che ha deciso di raccontare a Fanpage.it quello che è successo al fidanzato Luca (nome di fantasia). Luca è uno dei ragazzi ai quali è stata rubata la collana durante l'evento. Ora, anche lui, sta cercando di recuperarla seguendo l'iter ideato dalla Questura di Milano.

"Parlo a nome del mio fidanzato che non se la sente di esporsi – ha iniziato a spiegare Giorgia -. Era al concerto di Sfera Ebbasta e Shiva, mentre stavano cantando si è sentito tirare violentemente, tant'è che nello strappo si è fatto male al collo. Si è accorto subito che gli avevano strappato la collana ma c’erano talmente tante persone che non è riuscito a capire chi fosse stato. Un’altra mia amica ha visto un ragazzo che scappava da un altro, probabilmente anche lui era stato derubato".

A fine concerto Luca è andato dalla sicurezza presente per denunciare l'accaduto: "Gli hanno risposto che loro non potevano occuparsene e non potevano fare niente. L'unica cosa che si poteva fare era fare la denuncia di furto con strappo verso ignoti. Insieme a lui c’erano altre sei persone, che si sono recate dalla sicurezza per lo stesso motivo".

A quel punto la coppia ha iniziato a informarsi per fare la denuncia ai Carabinieri: "Abbiamo avuto un po’ di difficoltà per fare la denuncia perché gli uffici appositi chiudono alle 17.30 e Luca lavora sempre a quell’ora. Nel momento in cui però è uscita la notizia che le collane erano state ritrovate ci siamo recati dai Carabinieri per denunciare nuovamente. Arrivati lì ci hanno detto di andare alla Questura a Rho perché le collane erano state prese da loro. L’ufficio chiude alle 18, il mio ragazzo è arrivato alle 17.45 e gli hanno risposto che erano già chiusi e di tornare un altro giorno. Lavorando tutti i giorni, prenderà permesso e andrà domani mattina, sperando che la sua collana sia lì presente e non l’abbia già presa qualcun altro. Ci tiene tantissimo, oltre che un valore economico ha anche quello affettivo perchè era di suo papà. Spero che tutta la fatica che sta facendo porti a qualcosa".

Giorgia infatti è molto dispiaciuta per l'accaduto. Ha provato a condividere l'esperienza vissuta dal fidanzato su Tik Tok ma è stata sommersa da commenti negativi. La colpa, secondo gli utenti, era del fidanzato: "La prossima volta vi svegliate e non portate le collane", "la prossima volta state a casa vostra così state tranquilli" oppure "se metti una collana al concerto è giusto che te la rubino".