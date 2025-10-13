Fermato il ladro che ha derubato Giorgia Palmas a Milano: il 22enne incastrato dalle fotografie sul cellulare

È stato fermato il presunto ladro che avrebbe derubato la conduttrice Giorgia Palmas su un treno che, partito da Milano, era diretto a Roma. Il ragazzo sarebbe stato incastrato da alcune fotografie salvate nel cellulare.

Avrebbe 22 anni, il presunto ladro che avrebbe derubato la conduttrice Giorgia Palmas mentre il 4 ottobre scorso si trovava su un treno che, partito da Milano, era diretto a Roma. Il ragazzo sarebbe stato incastrato da alcune fotografie salvate nel cellulare: non avrebbe negato il furto, ma si sarebbe addirittura vantato di quanto fatto.

La notizia del furto era stata diffusa dalla stessa vittima che, in una storia su Instagram, aveva raccontato che l'uomo si era portato via la sua valigia dopo aver sistemato un finto bagaglio nel ripiano che si trovava sopra il suo posto a sedere. Il ladro era poi sceso alla fermata di Rogoredo. La donna aveva poi scritto: "Mi duole dirlo ma la maggior parte degli episodi è avvenuto nelle stazioni di Milano, tra treni e metropolitane… Spero che si possa intensificare i controlli fin dall'esterno delle stazioni, perché tante volte già lì ci sono problemi".

Il presunto responsabile è stato trovato alcuni giorni dopo i fatti. Il 22enne, che come riportato dal quotidiano Il Giorno, si chiamerebbe Marwan Madani, è stato arrestato in flagranza di reato perché è stato beccato mentre compiva un altro furto: gli agenti lo avrebbero arrestato il 7 ottobre alla stazione di Rogoredo mentre scappava con lo zaino di un passeggero. All'interno c'erano un pc portatile e oggetti dal valore complessivo di tremila euro. Il bottino è stato restituito al legittimo proprietario. Il ragazzo è stato poi perquisito: il suo cellulare è stato sequestrato ed esaminato dagli investigatori che, tra le foto, hanno trovato quella del bagaglio di Palmas.

Nessuna notizia invece del "palo" del 22enne: dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, gli agenti della polizia ferroviaria avevano notato la presenza di un complice che è ancora ricercato. Ovviamente non c'è alcuna traccia della valigia della conduttrice.