Giorgia Palmas derubata in treno a Milano: “Succede sempre in questa città, più controlli in stazioni e metro”

L’ex velina Giorgia Palmas, in treno da Milano a Roma per seguire il marito Filippo Magnini, è stata derubata del suo trolley con la tecnica della finta valigia. “Spero che si possa intensificare i controlli fin dall’esterno delle stazioni qui a Milano. Io ho paura a ogni passo, non mi sento mai tranquilla”
A cura di Francesca Del Boca
Torna sui social a commentare quanto accaduto sabato scorso Giorgia Palmas, ex velina derubata in treno alla stazione di Milano Rogoredo da un ladro che ha finto di sistemare il suo bagaglio accanto a quello della showgirl per poi allontanarsi con il trolley della 43enne in mano.

"Da quando ho condiviso la storia in cui vi raccontavo che sono stata vittima di uno scippo in stazione a Milano mi avete scritto davvero tantissimi messaggi di solidarietà e di vicinanza", ha spiegato ai suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram. "In tanti mi hanno raccontato di aver subito stesso tipo di scippo, in treno o in metropolitana. E mi duole dirlo ma la maggior parte degli episodi è avvenuto nelle stazioni di Milano, tra treni e metropolitane… Spero che si possa intensificare i controlli fin dall'esterno delle stazioni, perché tante volte già lì ci sono problemi”, le sue parole sulla questione sicurezza a Milano, che vanno ormai ad aggiungersi a quelle di tanti altri vip.

Palmas, quel giorno, era diretta a Roma per seguire il marito Filippo Magnini, concorrente del programma Rai Ballando con le stelle. È con lui e con la figlia di cinque anni Mia che la conduttrice tv vive a Milano, in un grande appartamento zona San Siro. "Diciamo la verità, chi è tra noi donne che va in stazione contenta e tranquilla? Io mai nella vita, perché mi sento in pericolo ad ogni passo", confessa nel video pubblicato poche ore dopo il racconto del furto subito sul treno da un uomo per ora ancora sconosciuto, che per rubarle il trolley posizionato nella cappelliera del vagone executive ha utilizzato la tecnica della finta valigia. "Non vi posso spiegare il senso di delusione e rabbia che provo".

Attualità
Cronaca
