Giorgia Palmas derubata in treno: “Un uomo mi ha rubato la valigia. Non so spiegare il senso di delusione che provo”

Una brutta disavventura per Giorgia Palmas. La showgirl è stata derubata in treno, da un uomo che nel sistemare il suo finto bagaglio ha poi preso quello dell'influencer per poi allontanarsi velocemente dal vagone.

Giorgia Palmas racconta il furto subito in treno

Palmas lo racconta su Instagram, pubblicando una storia in cui spiega cosa le è accaduto. Era sul treno in direzione Roma, per raggiungere il marito Filippo Magnini, tra i concorrenti di Ballando con le stelle, ma le cose non sono andate per il verso giusto: "Un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso a Rogoredo dileguandosi". La showgirl è provata dall'accaduto e infatti confida ai suoi followers: "Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo", senza nascondere il fatto che, ovviamente, il ladro che la creato un disagio non indifferente, anche in termini affettivi: "Ero affezzionatissima a quella valigia dato che l'avevo da 15 anni" scrive Palmas che continua: "Mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro".

Infine l'ex velina si lascia andare ad un ulteriore commento, rispondendo a chi potrebbe dirle che non avrebbe potuto prestare più attenzione a ciò che stava accadendo intorno a lei: "un po' perché sono in executive e un po' perché la valigia era sopra di me e chi l'ha presa stava sistemando il suo finto bagaglio, non mi sono accorta" e poi aggiunge una considerazione sulla fiducia riposta nelle persone e scrive: "Forse penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti, pronte a fregarti o a farti del male" nonostante ciò ammette di aver percepito che ci fosse qualcosa di strano nell'atteggiamento di quell'uomo: "Io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma l'uomo si era già dileguato di corsa".