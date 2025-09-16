Strappa 19 collanine durante il concerto di Sfera e Shiva: indagato un ragazzo di 20 anni

Un giovane è indagato in stato di libertà per furto con strappo e per ricettazione perché, durante il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva dello scorso sabato sera, è stato trovato con 19 collanine in oro, proventi di possibili furti.

Con sé aveva 19 collanine in oro, ora è indagato dalla polizia. Un giovane ragazzo è accusato di aver rubato i gioielli durante un concerto che si è tenuto lo scorso sabato 13 settembre a Rho Fiera a Milano ed è attualmente indagato in stato di libertà per furto con strappo e per ricettazione.

Andiamo con ordine: sabato sera, gli agenti del Commissariato Rho Pero, insieme ai poliziotti della locale Squadra Mobile di Milano, erano impegnati in un servizio di controllo in occasione del concerto dei trapper Sfera Ebbasta e Shiva, svolto presso l'area concerti di Fiera Milano Rho, Largo delle Nazioni. Durante la serata, hanno fermato un ventenne perché era stato trovato con 19 collanine in oro di diversi carati e vario peso, strappate a diverse persone. Per questo motivo, è ora indagato per furto con strappo e per ricettazione.

Tra le vittime ci sono tre ragazzi che, immediatamente dopo il concerto, hanno sporto querela per il furto. Successivamente proprio loro portati di fronte alle collanine rubate, hanno riconosciuto la loro che gli è stata così restituita.

La Polizia di Stato di Rho ha sequestrato le altre 16 collanine, di cui è stata effettuata riproduzione fotografica e di cui al momento non si conoscono le parti lese. Per facilitare l'individuazione delle vittime, nei prossimi giorni, gli oggetti potranno essere visionati accedendo al sito della Questura di Milano, nella sezione bacheca oggetti rubati e recuperati. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del commissariato Rho Pero, finalizzati alla restituzione delle collanine a tutti i proprietari.