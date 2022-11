Il papà del bimbo di 22 mesi investito da un’auto: “Non ho avuto il tempo di salvare mio figlio” Non si dà pace il papà di Damian, il piccolo di 22 mesi investito da un’auto mentre era nel passeggino domenica 20 novembre a Gallarate. La famiglia stava attraversando sulla strisce quando è sopraggiunta una Fiat Panda guidata da una signora che, probabilmente, è rimasta abbagliata dal sole.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È domenica 2o novembre, a Gallarate, in provincia di Varese. Un neo papà, insieme alla compagna, stava passeggiando in una domenica fin troppo soleggiata per la stagione con il proprio figlio nel passeggino. Mentre attraversavano la strada, regolarmente sulle strisce pedonali, non si sono accorti di un'auto che sopraggiungeva e che, evidentemente, non li ha visti. Così ha travolto la carrozzina con dentro il piccolo di appena 22 mesi. Ora il padre non si dà pace per non aver "avuto il tempo di salvare il figlio".

Le parole del padre

Secondo quanto riporta il quotidiano locale La Prealpina, il papà del piccolo Damian, di 22 mesi, investito domenica pomeriggio a Gallarate non si dà pace e con amici e conoscenti, che gli stanno esprimendo affetto e solidarietà in questo momento di speranza, continua a ripetere: "È successo tutto velocemente, non ho avuto neppure il tempo di salvare mio figlio".

Papà Luis si sta forse dando colpe che non sono sue e la dinamica dell'incidente, in corso di accertamenti da parte della Polizia Locale di Gallarate. Al momento si sa con precisione che papà, mamma e figlio nel passeggino, dopo essere usciti da un negozio, stavano attraversando sulle strisce pedonali in via Cantoni quando da piazza San Lorenzo è sopraggiunta una Fiat Panda che li ha investiti.

Alla guida dell'auto c'era una donna di 63 anni che risulta ancora sotto choc per l'accaduto di cui, probabilmente, è involontaria responsabile. Gli agenti hanno infatti accertato che non fosse al telefono e, per quanto si attendano i risultati dell'alcol test, non sembra potesse essersi messa alla guida in stato di ebrezza. L'ipotesi più probabile è quindi che sia stata abbagliata dal sole che a quell'ora inizia a essere basso e a colpire dritto negli occhi gli automobilisti.

Le condizioni del bambino

Intanto, però, buone notizie arrivano dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il piccolo è stato immediatamente trasferito dopo l'incidente per poter ricevere le migliori cure possibili. I medici si sono, infatti, sbilanciati nel dire alla famiglia che sicuramente Damian sopravviverà.

Tuttavia papà Luis e la compagna non possono ancora tirare un sospiro di sollievo fino a quando il bimbo non uscirà dalla terapia intensiva e sarà possibile appurare i danni di questo tragico accaduto.