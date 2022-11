Come sta Damian, il bimbo di 22 mesi investito da un’auto: l’appello della mamma su Facebook Il piccolo Damian, un bimbo di 22 mesi, era stato investito domenica pomeriggio a Gallarate mentre si trovava sul passeggino spinto dal padre.

A cura di Ilaria Quattrone

Continua l'apprensione da parte di tutti, in particolare dei cittadini di Gallarate (Varese), sulle sorti di Damian, il bambino di 22 mesi investito da un'auto nel pomeriggio di domenica 20 novembre 2022.

Il piccolo – che ha riportato un importante trauma cranico – si trovava nel passeggino spinto dal padre quando è stato travolto da una Fiat Panda, alla cui guida c'era una donna di 63 anni, in via Cantoni sulle strisce pedonali.

Il bimbo è stato sbalzato per qualche metro

L'uomo è rimasto illeso: sul posto poi sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il bimbo, che è stato sbalzato per qualche metro, è poi stato portato in ospedale a Bergamo con un elicottero.

La conducente – che è stata sottoposta come da prassi all'alcol test – che si trovava alla guida ha detto di non averli visti e di non essere riuscita a frenar in tempo. "È successo tutto velocemente, non ho avuto neppure il tempo di salvare mio figlio", aveva detto il padre al giornale locale "La Prealpina".

Damian è fuori pericolo

La madre, in un post pubblicato sul gruppo Facebook "Noi Gallarate" ha ringraziato la comunità per il sostegno e le preghiere, ma anche i medici e i paramedici che si sono presi cura di lui sia al momento dell'incidente che in ospedale. Con loro anche la polizia locale "e tutte le persone che ci hanno aiutato e hanno soccorso il nostro bambino".

Ha poi dato un aggiornamento sulle condizioni del piccolo. La donna ha infatti scritto che: Damian è ancora in ospedale, ma che è fuori pericolo. "Si sta riprendendo molto bene, ma con qualche dolore. Stiamo aspettando l'esito degli esami".