Il padre perde il controllo dell’auto che si ribalta due volte, grave il figlio di 6 anni Violento incidente nel Mantovano: un’auto si ribalta due volte dopo aver preso dritta una curva. Ricoverato d’urgenza un bambino di sei anni.

Immagine di repertorio

Un bambino di appena sei anni è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Bergamo. Il piccolo è finito al pronto soccorso nella giornata di ieri, venerdì 9 settembre, dopo il violento incidente in cui è rimasto coinvolto insieme al padre a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Bambino di 6 anni ricoverato dopo un grave incidente

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo pochi minuti prima delle 17. Una chiamata ha allertato il numero unico per le emergenze 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto, lungo la strada provinciale che da Medole porta a Carpenedolo, si sono precipitate le squadre di soccorso che hanno medicato quanto prima il bambino e il padre.

Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita

Il primo è stato trovato in gravi condizioni, tali da costringere gli operatori sanitari a stabilizzarlo rapidamente in loco prima di trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso. Preso in cura dai medici dell'ospedale bergamasco, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva ed è in prognosi riservata. Secondo quanto riportato da BresciaToday, non sarebbe in pericolo di vita. Medicato anche il padre che ha riportato lievi contusioni.

L'auto si è ribaltata due volte, le indagini della locale

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno avviato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Secondo quanto filtrato finora, pare che la Fiat 600 su cui padre e figlio viaggiavano si sia ribaltato due volte a lato della carreggiata dopo aver preso dritta una curva. Alla base dell'errore potrebbe esserci un malore improvviso del 47enne o una distrazione del medesimo. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale di Castiglione delle Stiviere.