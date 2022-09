Perde il controllo dell’auto e si cappotta: grave il figlio di 9 anni Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio, in provincia di Mantova: un uomo ha perso il controllo dell’auto finendo fuori dalla carreggiata. Il figlio di nove anni è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 settembre, a Castiglione delle Stiviere (Mantova): un uomo era alla guida della sua Fiat 600 quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo dell'auto che si è cappottata un paio di volte: con lui, c'era il figlio di nove anni che adesso è ricoverato in gravi condizioni.

Il piccolo trasferito in ospedale con un elicottero

Il piccolo è stato trasferito, grazie all'ausilio di un elicottero, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 di oggi: gli agenti della polizia locale, arrivati sulla strada provinciale 1o4, hanno trovato l'auto fuori strada.

L'uomo, in base ai primi rilievi, stava percorrendo la strada in direzione Carpenedolo, forse per raggiungere il comune di Acquafredda, in provincia di Brescia, dove vive con la famiglia.

È stato sbalzato dall'abitacolo: ha riportato gravi traumi

A un certo punto, il 47enne ha perso il controllo dell'auto ed è finito in un spiazzo a lato della carreggiata. Il figlio è stato sbalzato fuori dall'abitacolo riportato gravi traumi. Il 47enne invece avrebbe riportato solo qualche contusione. Adesso sono momenti di grande apprensione per i familiari che sono subito accorsi all'ospedale dove il piccolo è ricoverato.

La polizia sta ricostruendo la dinamica

La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente: tra gli elementi sulla quale sta svolgendo approfondimenti, c'è la velocità dell'auto. Considerati i danni – il veicolo è quasi completamente distrutto – si ipotizza che stesse percorrendo la strada in modo molto spedito.