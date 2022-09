Perde il controllo dell’auto e si ribalta: Giovanni muore a 19 anni Giovanni è morto all’età di 19 anni: originario di Gavardo, lascia due fratelli e i genitori. Il ragazzo si trovava in auto con un amico, quando questa si è ribaltata.

A cura di Ilaria Quattrone

Giovanni è morto all'età di 19 anni. Si trovava su un'automobile, quando il conducente ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Il ragazzo era originario di Gavardo, comune in provincia di Brescia. Nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, una schiera di ragazzini si è presentata fuori casa della famiglia per stringersi attorno al dolore dei parenti che dovranno fare i conti con questa terribile tragedia.

L'auto guidata da un amico

La dinamica dell'incidente risulta ancora poco chiara. I carabinieri del comando radiomobile di Salò, insieme a quelli della stazione di Gavardo, sono a lavoro per ricostruirla. In base alle prime informazioni pervenute, sembrerebbe che – intorno alle 21.30 – il 19enne fosse seduto sul sedile lato passeggero. Alla guida c'era un suo amico.

Il veicolo si è ribaltato e urtato un'altra auto

Quest'ultimo, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, potrebbe aver perso il controllo dell'auto. Il veicolo si è ribaltato e mentre girava, ha investito un'altra automobile. Sono quindi stati allertati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Le condizioni del 19enne, che si era diplomato lo scorso giugno all'istituto alberghiero di Gardone Riviera, sono apparse subito molto gravi.

Leggi anche Muore a 19 anni in un incidente in moto di ritorno da un concerto: indagato il fidanzato

I funerali si svolgeranno domani

È stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Gavardo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Giovanni era il più piccolo di tre fratelli. Lascia infatti i genitori e i ragazzi Giacomo e Simone. I funerali si celebreranno nella giornata di domani, martedì 27 settembre, nella chiesa parrocchiale di Gavardo.