Perde il controllo della moto e va a sbattere contro un paletto, grave un ragazzino di 16 anni

A cura di Redazione Milano

Dramma nel pomeriggio di oggi, sabato 17 settembre, a Seriate, nella Bergamasca. Un ragazzino di 16 anni è stato trasferito d'urgenza e ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un brutto incidente in moto. Il giovane è stato preso in cura dai medici del nosocomio con ferite gravi.

Va a sbattere contro un paletto in moto, grave un ragazzo di 16 anni

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo qualche minuto prima delle 15. Il sedicenne stava viaggiando a bordo della sua moto 125 quando, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro un paletto che costeggia la carreggiata. Sbalzato dalla sella della due ruote, il ragazzino ha impattato violentemente contro il suolo, scivolando per un altro breve tratto. Il gruppo di amici che viaggiava con lui su corso Roma a Seriate hanno immediatamente dato l'allarme chiamando il numero unico per le emergenze 112.

Sull'incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Seriate

Sul posto, l'Areu ha inviato un'ambulanza in codice rosso. La squadra di operatori sanitari intervenuta si è precipitata a prestare i primi soccorsi al giovanissimo trovandolo in condizioni gravi. Dopo averlo stabilizzato, è stato accompagnato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII dove è tuttora ricoverato. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia locale, arrivati insieme ai sanitari del 118, hanno preso in carico le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. I militari devono capire il motivo per cui il giovane sia andato improvvisamente a sbattere contro il paletto posto a lato della strada.