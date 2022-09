Investiti da un autobus all’uscita da scuola: ragazzini di 16 e 17 anni finiscono in ospedale Due ragazzini di 16 e 17 anni sono stati investiti da un pullman vicino scuola: entrambi sono stati trasferiti in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Due ragazzini di 16 e 17 anni sono stati investiti da un autobus all'uscita da scuola: l'incidente si è verificato a Merate, comune in provincia di Lecco, nella mattinata di oggi, venerdì 16 settembre. I due ragazzini si trovavano vicino all'Istituto Francesco Viganò e al Liceo Scientifico Maria Gaetana Agnesi.

I due sono infatti studenti delle due scuole. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale dal personale medico del 118, ma nessuno dei due versa – fortunatamente – in gravi condizioni.

I due sono stati urtati e scaraventati a terra

Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che i due ragazzini fossero alla fermata dei pullman insieme ad altri compagni. Una volta arrivato l'autobus, i due – erroneamente – hanno creduto che l'autista stesse per aprire le porte, per farli salire e quindi si sono avvicinati al mezzo.

In realtà, il conducente si è mosso in avanti e nella manovra li ha urtati accidentalmente. L'impatto ha fatto sì che i due minorenni venissero scaraventati a terra tra le urla dei compagni.

Uno dei due ha riportato un trauma alla gamba

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Il 16enne avrebbe riportato un trauma alla gamba mentre l'altro alcune contusioni. Entrambi, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati portati in ospedale con un'ambulanza.

Nessuno dei due è in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri della stazione di Merate che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e per accertare eventuali responsabilità.