Ragazzino resta schiacciato sotto una moto durante una gara di cross, è gravissimo Un ragazzino di 16 anni è stato ricoverato in codice rosso a Brescia dopo un grave incidente avvenuto durante una gara di motocross a Rezzato.

Momenti di grande paura durante una gara di motocroos a Rezzato, nel Bresciano, dove un ragazzino di 16 anni ha avuto un grave incidente andando in arresto cardiaco. Il giovanissimo, che è rimasto schiacciato sotto un'altra moto, è rimasto privo di coscienza per diversi minuti. I tentativi di rianimarlo da parte dei presenti, che attendevano l'arrivo dei soccorritori, non hanno sortito alcun effetto.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo intorno alle 12.30 di oggi, domenica 2 ottobre, al Crossdromo di Rezzato. Subito dopo l'incidente, i presenti hanno capito la gravità della situazione. Precipitatisi attorno al giovane, l'hanno liberato dalla pressa della due ruote che gli era finita addosso, avviando le manovre di rianimazione. Qualcuno, invece, ha allertato il numero unico per le emergenze 112 che, in collaborazione con il 118 regionale, ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il giovanissimo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brescia

Con i soccorritori, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Brescia. Preso in cura, il 16enne è stato rianimato dai soccorritori che, dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasferito d'urgenza al pronto soccorso degli Spedali Civili del capoluogo di provincia. Le sue condizioni sono molto gravi. Nel frattempo, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti e i vigili del fuoco hanno rimosso i mezzi incidentati, mettendo in sicurezza l'area. La gara in corso è stata poi sospesa.