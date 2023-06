Il messaggio dello studente che ha accoltellato la prof ai compagni: “Io quella la faccio fuori” Il ragazzino di 16 anni che ha accoltellato la sua insegnante ad Abbiategrasso (Milano), qualche giorno prima avrebbe scritto ai suoi compagni: “Io quella la faccio fuori”.

A cura di Ilaria Quattrone

"Io quella la faccio fuori": è una frase che il ragazzo di sedici anni, che ha accoltellato la sua insegnante all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano), avrebbe scritto ad alcuni compagni di classe. Parole che potrebbero così confermare l'aggravante della premeditazione per l'adolescente che al momento è accusato di tentato omicidio.

Al giovane contestata anche la premeditazione

Per gli investigatori infatti non si tratterebbe di una battuta, ma probabilmente una dimostrazione che già da tempo pensava a questo terribile gesto. E infatti il ragazzino si sarebbe procurato un pugnale da caccia in acciaio che sarebbe in vendita nelle armerie, ma si può acquistare anche su Internet, e una pistola ad aria compressa comunque innocua. Entrambe le armi le avrebbe nascoste poi nello zaino che lunedì 29 maggio ha portato a scuola.

La dinamica dell'aggressione

Quella mattina poi, mentre l'insegnante era impegnata ad aiutare un gruppo di compagni, le avrebbe tirate fuori: avrebbe aggredito prima alle spalle la professoressa, provocandole diverse ferite, e poi avrebbe estratto la pistola intimando ai compagni di uscire dalla classe.

Dagli approfondimenti è emerso che il ragazzino aveva avuto sei note disciplinari per alcune bravate (aveva spento la lim durante la lezione di Inglese e aveva spruzzato anche un deodorante maleodorante) e aveva avuto un due in una verifica di Storie.

Tutti elementi che avrebbero potuto far sì che prendesse cinque in condotta e venisse bocciato nuovamente. E proprio per questo motivo, l'insegnante poco prima di essere aggredita aveva chiesto sia a lui che ai suoi compagni di scusarsi.