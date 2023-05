Lo studente di 16 anni che ha accoltellato l’insegnante ad Abbiategrasso aveva preso 4 note e un 5 Il ragazzo di 16 anni che ha aggredito la professoressa di 50 anni ad Abbiategrasso (Milano) con un pugnale da caccia, ferendola a un braccio e alla testa, aveva preso quattro note e un cinque.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 16 anni ha aggredito la sua professoressa di Italiano all'Istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano): l'avrebbe colpita con un pugnale da caccia, lungo circa trenta centimetri, provocandole una ferita sul braccio e la testa.

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che i genitori del ragazzino avrebbero dovuto partecipare a un incontro scolastico. È possibile che questo fosse stato organizzato perché risulterebbe che l'adolescente avesse avuto quattro note scolastiche.

Aggressione all'Istituto Alessandrini, perchè il 16enne ha colpito l'insegnante

Nella giornata di oggi, lunedì 29 maggio, poco dopo le 8 il ragazzino sarebbe stato interrogato dalla professoressa. L'insegnante lo avrebbe rimandato al suo posto con un cinque. Tornato al suo banco e dopo una discussione con la 51enne, avrebbe preso il coltello – che aveva tenuto nascosto nello zaino – e avrebbe colpito la professoressa davanti ai compagni.

Avrebbe minacciato gli stessi con una pistola giocattolo: i ragazzini, spaventati, sono riusciti a scappare dall'aula e chiedere aiuto. La scuola è stata evacuata e sono stati chiamati i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno bloccato il sedicenne: l'adolescente ha infatti lasciato la pistola sui banchi ed è uscito dalla classe.

È stato accompagnato in ospedale, precisamente al San Carlo. Anche l'insegnante è stato portata in ospedale: si troverebbe a Legnano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Il ministro Valditara ad Abbiategrasso: "Basta aggressioni"

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, si è infatti recato all'ospedale di Legnano per accertarsi delle condizioni della professoressa: "Sono venuto personalmente in ospedale dalla docente aggredita questa mattina per portare piena solidarietà e vicinanza da parte mia e dell'intero Governo. Bisogna dire basta alle aggressioni poiché le scuole devono essere luoghi sicuri e, nel contempo, riflettere sull'introduzione dello psicologo negli istituti".