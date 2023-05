Come sta Elisabetta Condò, la professoressa accoltellata da un suo studente in una scuola di Abbiategrasso Elisabetta Condò, la professoressa dell’Istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano) accoltellata con un pugnale da caccia da un suo studente 16enne, non è in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Non è in pericolo di vita Elisabetta Condò, la professoressa di storia e italiano dell'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano) che nella mattinata di lunedì 29 maggio è stata accoltellata con un pugnale da caccia da un suo studente di 16 anni. Si trova ancora in ospedale a Legnano in gravi condizioni, la prognosi resta ancora riservata.

Le ferite riportate dall'aggressione

L'insegnante poco dopo l'arrivo in ospedale è stata sottoposta a operazione chirurgica. Lo studente infatti l'ha colpita più volte con il coltello: Elisabetta Condò, 51 anni, aveva riportato tre ferite alla testa, una alla scapola del braccio destro e una grave all'avambraccio che le avrebbe fatto perdere molto sangue. Il colpo al braccio le ha causato lesioni all'arteria, al nervo, ai tendini e al muscolo. Per questo si trova ancora in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'aggressione

I carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto: sembrerebbe che il giovane avesse portato a scuola in uno zaino sia un pugnale da caccia che una pistola giocattolo. Quando l'insegnante era impegnata ad aiutare altri studenti il 16enne si è avvicinato e ha iniziato a colpirla con un pugnale da caccia.

Sarà il ragazzo a spiegare agli inquirenti il motivo del suo gesto. Al momento sembrerebbe però che il giovane studente avesse aggredito l'insegnante a causa dei suoi problemi scolastici: il ragazzino avrebbe ricevuto quattro note scolastiche così da rischiare il cinque in condotta e quindi anche la bocciatura. Da qui al decisione di aggredire la professoressa.

Il 16enne è stato arrestato

Per il giovane studente è scattato l'arresto per tentato omicidio aggravato. Il ragazzo, nel frattempo, è ricoverato nel reparto di Neuropsichiatra infantile del San Paolo di Milano. L'insegnante subito dopo l'aggressione avrebbe detto al marito: "Non me l'aspettavo da lui". E ancora: "Pensavo mi fosse caduto addosso qualcosa dal soffitto".