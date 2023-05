“L’ha colpita all’improvviso”: il racconto di un compagno del 16enne che ha accoltellato la prof ad Abbiategrasso “Si è chinata, lui è arrivato alle sue spalle e l’ha colpita”: è quanto ha raccontato a Fanpage.it un compagno di classe dello studente che ha aggredito la sua insegnante di Italiano all’istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano).

A cura di Ilaria Quattrone

"Rischiava di essere bocciato perché avrebbe potuto prendere cinque in condotta dopo che aveva spruzzato uno spray che emetteva brutti odori": è quanto ha detto a Fanpage.it un compagno di classe del sedicenne che ha aggredito la sua professoressa di Italiano e minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo all'istituto Emilio Alessandrini di Abbiategrasso (Milano).

La 51enne è stata portata in ospedale a Legnano: non è in gravi condizioni. All'origine, potrebbe esserci il fatto che il ragazzo potrebbe aver ricevuto quattro note e ultimamente non avrebbe avuto un buon rendimento scolastico.

La prof aveva chiesto al 16enne di scusarsi per alcuni guai che aveva combinato

"Poco prima di entrare in classe, ho parlato con lui su come fosse andata la verifica di Chimica e sulla partita Roma-Inter. Siamo rientrati in aula. Lui – spiega ancora il ragazzino a Fanpage.it – ha poi aspettato altri nostri compagni, che sono anche i suoi amici più stretti. Quando sono arrivati hanno iniziato a parlare tra loro. Poco dopo è arrivata la professoressa che è stata accoltellata: ha chiesto al gruppo se voleva scusarsi perché avevano combinato alcuni guai".

Sembrerebbe infatti che il sedicenne e i suoi amici aveva spento la lavagna lim durante le ore di Inglese e poi avessero spruzzato uno spray che emetteva odori nauseabondi: "Per tutti questi motivi, l'insegnante aveva chiesto loro di scusarsi, ma avevano detto di no".

Il 16enne aveva preso due in una verifica di Storia

Al termine di questa conversazione, l'insegnante ha restituito agli studenti i quaderni che utilizzavano per le lezioni dedicate all'opera I Promossi Sposi. Subito dopo ha diviso la classe in gruppi così da terminare un lavoro che avevano iniziato precedentemente.

Il sedicenne aveva chiesto inoltre di essere interrogato in Storia, ma la professoressa gli aveva risposto di aspettare la fine del compito di gruppo. Sembrerebbe infatti che il ragazzo rischiasse il debito in quella materia: "Aveva preso due in una verifica perché non aveva scritto nulla. Questo voto gli abbassava di brutto la media". E infatti i genitori del ragazzo avrebbero dovuto incontrare gli insegnanti.

Il ragazzo ha accoltellato la professoressa alle spalle

"La nostra insegnante è andata verso alcuni miei compagni che le avevano chiesto aiuto. Si è chinata, lui è arrivato alle sue spalle e l'ha colpita", spiega ancora lo studente che ha assistito all'aggressione. A suo dire, il 16enne si sarebbe scusato con il gruppo di compagni con il quale stava lavorando: "Forse per quello che avrebbe fatto, ma nessuno aveva capito".

Lo studente intervistato da Fanpage.it, si trovava nel banco di fronte al gruppo che la professoressa stava aiutando prima di essere accoltellata: "Ero a circa un metro". Dopo aver accoltellato la professoressa, il sedicenne avrebbe estratto una pistola e detto ai compagni di uscire dalla classe: "Io sono scappato subito via. Pensavo che la pistola fosse vera, poi ho scoperto che fosse falsa. In quel momento quindi ho avuto paura e sono uscito".

A telefonare alle forze dell'ordine sarebbero stati gli alunni della classe di fronte: "All'inizio non mi ero nemmeno accorto del pugnale, ho sentito solo le urla, ho alzato gli occhi e sono scappato. Per fortuna ero vicino alla porta".

Il compagno di classe non lo descrive come uno ragazzo solitario, ma come uno che aveva fatto amicizia con tutti quanti. In classe, aveva anche alcuni compagni con cui aveva un rapporto più stretto e si confidava. Quest'anno però avrebbe rischiato di essere bocciato: "Rischiava l’anno per la questione dello spray. Rischiava di prendere cinque in condotta e di essere bocciato".