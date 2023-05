Il padre dello studente che ha accoltellato la prof ad Abbiategrasso: “Non sapevo nulla delle note” Il padre del ragazzo che ha accoltellato la professoressa all’istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano) ha spiegato di non essere stato a conoscenza delle note disciplinari del figlio.

A cura di Ilaria Quattrone

"Io non sapevo che avesse preso sei note disciplinari solo quest'anno": a dirlo è il padre del ragazzo di 16 anni che nella mattinata di ieri, lunedì 29 maggio, ha accoltellato la sua professoressa ad Abbiategrasso (Milano). Il giovane si trova all'ospedale San Paolo mentre l'insegnante, Elisabetta Condò, è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale di Legnano: fortunatamente non è in gravi condizioni di salute.

Le note disciplinari

Quelle sei note sarebbero state conseguenza di alcune azioni del figlio: un giorno avrebbe staccato la spina della lavagna elettronica durante le lezioni di Inglese e in un'altra occasione avrebbe spruzzato uno spray puzzolente in aula. E infatti la stessa professoressa di Italiano proprio ieri, prima dell'aggressione, aveva chiesto al ragazzo e al suo gruppo di amici di scusarsi per tutti questi atti. Anche perché queste azioni avrebbero potuto portare a una bocciatura considerato che il 16enne rischiava un cinque in condotta.

A questo si aggiunge anche una grave insufficienza avuta dopo una verifica di Storia: "È un disastro quello che è successo, è terribile, ma almeno è ancora con noi e cercheremo di andare avanti perché poteva mettersi una corda al collo e adesso non era più qua", ha spiegato ancora il padre che ha detto ai medici di non avere avuto alcun tipo di avvisaglie: "Davvero nessun segnale che potesse farci pensare a una cosa di questo genere".

Sulla base di quanto scoperto fino a questo momento, il ragazzino non avrebbe precedenti e non era nemmeno in cura per un disagio psicologico. Un compagno di classe ha raccontato a Fanpage.it che era arrivato l'anno scorso e che aveva fatto amicizia con tutti: non era un ragazzino solitario.

La dinamica

Ieri mattina, intorno alle 8.30, gli studenti sono stati divisi in gruppi per terminare un compito. E, proprio mentre l'insegnante stava aiutando alcuni ragazzini, il sedicenne ha estratto il pugnale – nascosto nello zaino – e ha colpito la professoressa all'improvviso e alle spalle. Ha poi preso una pistola giocattolo e ha intimato ai compagni di uscire dalla classe: a quel punto alcuni studenti dell'aula di fronte hanno chiamato le forze dell'ordine.

I carabinieri lo hanno fermato e portato in ospedale considerato che, dopo aver ferito la professoressa, si sarebbe procurato una ferita alla testa.