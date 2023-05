L’insegnante accoltellata da uno studente ad Abbiategrasso è in sala operatoria: la prognosi è riservata La professoressa che è stata accoltellata da uno studente di 16 anni all’Istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano) è in sala operatoria all’ospedale di Legnano: la sua prognosi è riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

È in sala operatoria la professoressa che nella mattinata di oggi, lunedì 29 maggio, è stata aggredita e accoltellata con un pugnale da caccia da uno studente di 16 anni all'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano): la 51enne, insegnante di Italiano, si trova all'ospedale di Legnano e non sarebbe in pericolo di vita. Nonostante questo la sua prognosi è al momento riservata.

La dinamica dell'aggressione in cui è rimasta ferita un'insegnante

Stando alle informazioni circolate fino a questo momento, il sedicenne avrebbe portato a scuola il pugnale da caccia e una pistola giocattolo: avrebbe tenuto entrambe le armi nascoste nello zaino. A un certo punto, mentre l'insegnante era impegnata ad aiutare alcuni compagni con un compito, il ragazzo avrebbe estratto il coltello e l'avrebbe colpita alle spalle.

Le avrebbe procurato ferite al braccio e alla testa. Subito dopo avrebbe preso la pistola giocattolo e avrebbe minacciato i compagni di classe intimando loro di uscire dall'aula. Gli studenti sono scappati e alcuni dei ragazzi che si trovavano nella classe di fronte a quella del sedicenne hanno chiamato le forze dell'ordine.

Anche il ragazzino di 16 anni che ha accoltellato l'insegnante è in ospedale

I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il giovane che, dopo essersi provocato una ferita alla testa, è stato portato all'ospedale San Carlo di Milano.

Sembrerebbe che, nelle ultime settimane, il ragazzino abbia ricevuto quattro note scolastiche e che rischiasse il cinque in condotta che quindi avrebbe potuto causare una bocciatura. Nell'ultima verifica di storia aveva anche ricevuto un'insufficienza. Proprio a causa di questi problemi scolastici, i genitori del giovane erano stati convocati per domani per un incontro.