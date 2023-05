È stato arrestato per tentato omicidio lo studente che ha accoltellato la prof ad Abbiategrasso È stato arrestato per tentato omicidio aggravato lo studente 16enne che ieri mattina lunedì 29 maggio ha accoltellato la sua professoressa di Storia, Elisabetta Condò, all’istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano). La convalida è attesa per domani.

Le condizioni della professoressa accoltellata in classe

Il ragazzo, nel frattempo, è ricoverato nel reparto di Neuropsichiatra infantile del San Paolo di Milano. La professoressa 51enne, invece, attualmente si trova all'ospedale di Legnano, dopo aver subito sei ore di intervento ricostruttivo per una lesione al polso: ha riportato inoltre numerose ferite al braccio e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici parlano di ben sei coltellate. "Non me l'aspettavo da lui", avrebbe detto la donna al marito. "Pensavo mi fosse caduto addosso qualcosa dal soffitto". Poi si sarebbe voltata, e si sarebbe trovata davanti il ragazzino con il coltello.

La dinamica dell'aggressione in cui è rimasta ferita l'insegnante

Stando alle informazioni circolate fino a questo momento, il 16enne avrebbe portato a scuola il pugnale da caccia e una pistola giocattolo, tenendo entrambe le armi nascoste nello zainetto. A un certo punto, mentre l'insegnante era impegnata ad aiutare alcuni compagni con un compito, il ragazzo avrebbe estratto il coltello e l'avrebbe colpita alle spalle.

"Rischiava di essere bocciato perché avrebbe potuto prendere cinque in condotta, dopo che aveva spruzzato uno spray che emetteva brutti odori", il racconto di uno studente a Fanpage.it. "Aveva chiesto di essere interrogato in Storia, ma la prof gli aveva risposto di aspettare la fine del compito di gruppo: aveva preso due in una verifica perché non aveva scritto nulla, questo voto gli abbassava la media".

È in questo momento che succede l'inaspettato. "La nostra insegnante, così, è andata verso alcuni miei compagni che le avevano chiesto aiuto. Si è chinata, lui è arrivato alle sue spalle e l'ha colpita".