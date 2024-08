video suggerito

Il bagnino gli chiede di alzarsi dal lettino, 19enne in vacanza in Liguria lo accoltella: denunciato Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato per tentato omicidio: avrebbe accoltellato il custode di una spiaggia perché non voleva alzarsi dal lettino.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella notte fra sabato 24 e domenica 25 agosto, il bagnino di una spiaggia di Finale Ligure, in provincia di Savona, è stato accoltellato da un 19enne residente in provincia di Monza e della Brianza. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo non voleva alzarsi dal lettino che, a quell'ora, doveva essere necessariamente chiuso. Così, quando l'operatore della spiaggia, anche lui 19enne e di origini egiziane, il turista avrebbe estratto un coltello a serramanico e lo avrebbe colpito. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Erano circa le 2,30 del mattino quando il ragazzo che si occupa, insieme ad altri, di sorvegliare la spiaggia di Finale Ligure si è accorto che alcuni ragazzi stazionavano su alcuni lettini del lido. Così gli si è avvicinato per chiedergli di andare via. Nonostante la richiesta, il gruppetto non accennava ad alzarsi e quindi il bagnino è tornato a chiedergli di allontanarsi. Uno dei turisti, però, tirato fuori dalla tasca un coltello a serramanico e lo ha colpito prima all0 sterno e poi all'addome.

Alcuni passanti avrebbero assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Qui il 19enne è stato visitato dai medici che gli hanno riconosciuto una prognosi di 14 giorni. Intanto sul posto è arrivata anche un pattuglia dei carabinieri che, soprattutto grazie alle testimonianze dei presenti, dopo poco ha potuto fermare l'altro 19enne, il presunto accoltellatore.

Il turista, un ragazzo proveniente dalla provincia di Monza, è stato subito perquisito e i carabinieri gli hanno trovato in tasca un coltello a serramanico ancora sporco di sangue. Quindi l'accoltellatore è stato denunciato pet tentato omicidio.