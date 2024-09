video suggerito

Litiga con il coinquilino che poi lo accoltella: è in gravissime condizioni Un uomo di cinquant'anni è stato accoltellato a Gallarate (Varese) dal suo coinquilino, un 37enne: il cinquantenne è in gravi condizioni. L'altro è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di oggi, venerdì 6 settembre, un uomo di cinquant'anni è stato accoltellato dal suo coinquilino nella casa in cui vivono e che si trova in via Amerigo Vespucci a Gallarate, comune che si trova in provincia di Varese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 17 di oggi pomeriggio, il cinquantenne – un cittadino del Bangladesh – avrebbe avuto una discussione per futili motivi con il suo coinquilino, un uomo di 37 anni. Quest'ultimo avrebbe quindi estratto un coltello e lo avrebbe colpito.

Sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici e i paramedici, dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in ospedale in gravi condizioni. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gallarate. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Fondamentale quindi il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. Al termine dei primi accertamenti i militari hanno arrestato il 37enne: per il momento risponderà dell'accusa di tentato omicidio.