Armato di machete minaccia di morte i vicini e gli sfascia il garage: 31enne arrestato I carabinieri hanno arrestato un 31enne di Gallarate (Varese) in seguito a una lite con i vicini. Armato di machete, li avrebbe minacciati di morte e gli avrebbe distrutto il garage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 31enne è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata, minaccia grave, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nella mattinata di oggi, martedì 1 ottobre. I carabinieri di Gallarate (in provincia di Varese) lo hanno bloccato quando, armato di machete, minacciava di morte una coppia di coniugi suoi vicini di casa. I militari sono riusciti a fermarlo prima che potesse fare del male a qualcuno, ma il 31enne avrebbe fatto in tempo a distruggere mobili e oggetti che le vittime custodivano all'interno di un garage.

La lite tra vicini a Gallarate

L'allarme è arrivato alla Centrale Operativa dei carabinieri di Gallarate attraverso il numero unico per le emergenze 112 poco prima delle 11:30 dell'1 ottobre. Pochi istanti più tardi, una gazzella del nucleo Operativo Radiomobile che era già in zona ha raggiunto via Curtatone dove era stata segnalata una violenta lite tra vicini.

Una volta giunti sul posto, i militari si sono imbattuti in un 31enne, di origine marocchina, che, in grave stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, brandiva un grosso machete. Come poi è stato accertato, la lama era lunga circa 60 centimetri. Con quell'arma, il 31enne stava minacciando una coppia di coniugi, suoi vicini di casa.

L'arresto del 31enne

Stando a quanto ricostruito, tra il 31enne e la coppia di coniugi era esplosa una lite per futili motivi ed era arrivata ormai al culmine. L'uomo sarebbe riuscito a scassinare la porta del garage dei due rivali e, una volta dentro, avrebbe distrutto i mobili e i vari oggetti che vi erano custoditi all'interno. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo prima che potesse fare del male a qualcuno.

Arrestato, il 31enne è comparso questa mattina davanti al Tribunale di Busto Arsizio per l'udienza con rito direttissimo. Le accuse nei suoi confronti sono di violazione di domicilio aggravata, minaccia grave, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.