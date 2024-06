video suggerito

Andrea Piscina, lo speaker radiofonico arrestato per aver adescato bimbi online: nel cellulare oltre mille chat Il 25enne, conduttore della trasmissione “I Nottambuli” su Rtl, è indagato per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale: secondo l’accusa esortava i minori a compiere atti di autoerotismo online fingendosi “Alessia”. Si trova ora in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

289 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Piscina (foto da Instagram)

È stato sospeso da Rtl Andrea Piscina, il conduttore radiofonico arrestato a Milano con l'accusa di pedopornografia e violenza sessuale: secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Milano il 25enne, speaker per la trasmissione quotidiana I Nottambuli adesso in carcere, avrebbe adescato minori online fingendosi "Alessia" e spingendoli a compiere atti di autoerotismo a favore di telecamera.

Nel suo cellulare gli investigatori avrebbero trovato oltre mille immagini corrispondenti alla registrazione di altrettante videochiamate e chat di esplicito contenuto pedopornografico intrattenute con bambini tra i 9 e i 14 anni. File prontamente cancellati dal possessore del telefono, ma in poco tempo recuperati dagli investigatori: il sistema operativo del cellulare aveva infatti salvato automaticamente "miniature" dell'anteprima delle immagini reali, conservandole anche dopo l'elimazione. Sempre identico, per chi indaga, era l'approccio con i minorenni conosciuti sui social. "Sto andando in doccia, cerco uno per sbloccare la cam e mostrarmi nuda, se vi va top, se no cerco un altro", scriveva nelle conversazioni intercettate dalla polizia locale. "Sorry se vado dritta".

Rtl ha sospeso lo speaker Andrea Piscina

"Rtl 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell'arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker", ha fatto sapere l'emittente radiofonica dopo l'arresto del giovane speaker su ordine della gip Ileana Ramundo. "Rtl ha così deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all'emittente in attesa del lavoro della magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia".

Leggi anche Adesca bambini online fingendo di essere "Alessia": arrestato lo speaker radiofonico Andrea Piscina

La denuncia della mamma di un 13enne adescato online

L’arresto dello speaker di Rtl Andrea Piscina, che allena anche una squadra di bambini all'oratorio di quartiere, è avvenuto in seguito alla denuncia da parte della mamma di un 13enne adescato, avvenuta nell’estate 2023. La donna si era accorta del cambio d'umore del figlio e si era insospettita del fatto che stesse sempre più spesso chiuso in bagno con il telefono. Da quel momento, la scoperta delle chat con Andrea Piscina e l'avvio delle indagini che ora si estendono anche alla vita privata del conduttore.