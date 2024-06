video suggerito

Andrea Piscina chiede la scarcerazione: l’ex speaker di Rtl 102.5 è in carcere per aver adescato minori online Ricorre al Riesame contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere Andrea Piscina, 25 anni, arrestato il 13 giugno scorso con l’accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Secondo l’accusa avrebbe indotto minorenni a compiere atti sessuali sul web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ricorre al Riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere l'ex conduttore radiofonico Andrea Piscina, 25 anni, arrestato il 13 giugno scorso con l'accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale: l'udienza per discutere l'appello della difesa sulla revoca della misura è stata fissata per il 2 luglio.

Secondo le indagini del pm di Milano Giovanni Tarzia e del nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale, il 25enne avrebbe adescato online minorenni dai 9 ai 14 anni (due le vittime individuate, ma potrebbero essere molte di più) fingendosi "Alessia" per indurli a compiere atti sessuali in chat e videochiamate che, da quanto accertato, avrebbe poi registrato: sui dispositivi del giovane speaker sarebbero state trovate almeno mille immagini. Ma non ci sarebbe solo il mondo delle piattaforme web come Instagram e Omegle. A dare il via all'indagine era stata una denuncia presentata la scorsa estate dalla madre di un ragazzino che frequentava la polisportiva dell'oratorio frequentato da Piscina.

Il conduttore radiofonico, fratello del consigliere comunale della Lega a Milano Samuele Piscina (estraneo alla vicenda), si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Ileana Ramundo. Nel frattempo l'emittente radiofonica Rtl 102.5 ha sospeso Piscina: "Rtl 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell'arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker", aveva fatto sapere la dirigenza della radio dopo l'arresto del 25enne. "Rtl ha così deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all'emittente in attesa del lavoro della magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia".