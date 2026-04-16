Valditara premia “per il suo coraggio” lo studente che ha difeso la prof accoltellata a scuola a Trescore Balneario

Lo studente che ha difeso la prof di francese, Chiara Mocchi, accoltellata da un alunno di 13 anni nella scuola di Trescore Balneario (Bergamo) è stato premiato ieri, a Roma, dal ministro Valditara per “il suo coraggio”.

È stato premiato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, lo studente che ha difeso la professoressa di francese, Chiara Mocchi, aggredita a coltellate nel corridoio della scuola media di Trescore Balneario (Bergamo) da un alunno 13enne. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, mercoledì 15 aprile, nella sede del Ministero in viale Trastevere, a Roma.

Ad essere premiati oltre al ragazzo, un 13enne, anche il personale scolastico che si sarebbero distinti rispettivamente "per il suo coraggio" e per "il grande senso civico" dopo l'aggressione.

A margine della cerimonia, Valditara ha detto: "Istituiamo un premio per il merito, dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al meglio quei valori del rispetto, della solidarietà, di una responsabilità che porta il giovane a essere un cittadino consapevole, solidale, che sa essere partecipe di una comunità, che sa capire e comprendere i valori dell'altro".

Valditara ha inoltre ringraziato personalmente "lo studente che ha tenuto un comportamento molto coraggioso, dimostrando grande senso civico e grande spirito di solidarietà. Sono valori che noi dobbiamo incoraggiare a partire dalle nostre scuole nella società. Lui è stato un esempio".

Il ministro ha poi voluto ringraziare anche "l'intera comunità scolastica, non soltanto l'operatrice scolastica e i docenti che si sono immediatamente prodigati per il loro comportamento altrettanto coraggioso, ma anche i compagni del ragazzo che hanno dimostrato grande solidarietà, grande affetto, un legame molto forte, molto stretto, che ha valorizzato un gesto particolarmente nobile". La medaglia, dunque, "va a tutta la scuola".