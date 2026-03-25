Studente di terza media accoltella una professoressa nel corridoio di scuola a Trescore Balneario: è grave

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Una 57enne è stata accoltellata questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario (in provincia di Bergamo). L'aggressione si è verificata poco prima delle 8 all'interno dell'Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di via Damiano Chiesa. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe una professoressa e a colpirla sarebbe stato uno studente, per motivi che non sono ancora noti. La 57enne è stata trasportata con la massima urgenza in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'allarme è scattato intorno alle 7:45, quindi pochi minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Entratico e un'auto medica da Seriate. Considerate le condizioni della 57enne, però, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Bergamo. La docente, che insegna francese, sarebbe stata ferita più volte alla gola e all'addome.

A colpire la donna sarebbe stato uno studente 13enne di terza media, il quale avrebbe avuto con sé anche una pistola scacciacani. Il ragazzino avrebbe aggredito la 57enne in uno dei corridoi della scuola ed è stato immobilizzato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici fino all'arrivo dei militari. I carabinieri hanno, poi, fermato il 13enne. Il movente non è stato ancora chiarito, ma si sarebbe trattato di un gesto isolato e non riconducibile a finalità terroristiche. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta e le lezioni sono state sospese.