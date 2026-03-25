milano
video suggerito
video suggerito

Studente di terza media accoltella una professoressa nel corridoio di scuola a Trescore Balneario: è grave

Una 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente all’interno dell’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
(Archivio)
(Archivio)

Una 57enne è stata accoltellata questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario (in provincia di Bergamo). L'aggressione si è verificata poco prima delle 8 all'interno dell'Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di via Damiano Chiesa. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe una professoressa e a colpirla sarebbe stato uno studente, per motivi che non sono ancora noti. La 57enne è stata trasportata con la massima urgenza in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'allarme è scattato intorno alle 7:45, quindi pochi minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Entratico e un'auto medica da Seriate. Considerate le condizioni della 57enne, però, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Bergamo. La docente, che insegna francese, sarebbe stata ferita più volte alla gola e all'addome.

A colpire la donna sarebbe stato uno studente 13enne di terza media, il quale avrebbe avuto con sé anche una pistola scacciacani. Il ragazzino avrebbe aggredito la 57enne in uno dei corridoi della scuola ed è stato immobilizzato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici fino all'arrivo dei militari. I carabinieri hanno, poi, fermato il 13enne. Il movente non è stato ancora chiarito, ma si sarebbe trattato di un gesto isolato e non riconducibile a finalità terroristiche. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta e le lezioni sono state sospese.

Attualità
Bergamo
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è grave
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views