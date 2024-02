Il marito muore per un infarto in auto, sconvolta si allontana e da Cremona arriva a Napoli La donna ha assistito all’incidente e subito dopo si è allontanata visibilmente sotto choc: dopo tre giorni di ricerche è stata ritrovata a Napoli da un cugino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Giovedì 15 febbraio, a Vescovato, in provincia di Cremona, una coppia di anziani a bordo di un'auto ha involontariamente tamponato un'altra vettura. Subito dopo l'uomo alla guida, un 75enne, è morto per un infarto. La moglie, una signora di 64 anni, sotto choc si è allontanata a piedi dal luogo dell'incidente e per due giorni è sparita nel nulla. Nella giornata di ieri finalmente è stata ritrovata, a Napoli.

La coppia, residente a Pescarolo, sempre in provincia di Cremona, giovedì scorso stava andando a fare la spesa al supermercato del paese vicino. Lungo il tragitto, purtroppo, è avvenuto il tamponamento. Non si è trattato di un incidente grave, ma l'uomo alla guida ha subito perso i sensi. Trasportato in ospedale, è poi deceduto per arresto cardiaco. Probabilmente l'incidente è stato causato proprio da un malore.

La moglie, evidentemente sotto choc, si è allontana a piedi dal luogo dell'incidente e, nel giro di poco tempo, ha fatto perdere le sue tracce. Così i Vigili del fuoco di Cremona, con l'aiuto dei carabinieri di Piadena Drizzona e Vescovato, hanno avviato le ricerche nella zona, arrivando perfino a utilizzare i cani molecolari e i droni. Ma della non c'era nessuna traccia. Solo un frame della telecamera della stazione di Piadena Drizzona.

Sabato 17 febbraio c'è stata la svolta: la donna è stata riaccompagnata a casa da un cugino, che vive in provincia di Napoli. L'ipotesi più credibili, quindi, è che la donna, sconvolta per quanto accaduto, si sia recata nel paese più vicino al luogo dell'incidente e sia salita sul primo treno per raggiungere il suo paese di origine. Sta di fatto che, dalla provincia di Cremona, è arrivata a Napoli.