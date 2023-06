Il marito guarda la giovane cassiera al supermercato, la moglie aggredisce la ragazza che sviene Una donna è stata condannata per lesioni e minaccia perché aveva colpito con violenza una cassiera del supermercato tanto da farle perdere i sensi: tutto perché il marito della donna aveva rivolto uno sguardo di troppo alla cassiera.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Violenza in una cassa di un supermercato. Una donna ha spinto la testa con violenza contro il monitor a una cassiera perché oggetto di uno sguardo di troppo del marito. La cliente non appena si è accorta dell'atteggiamento del marito ha chiesto – come riporta Il Corriere della Sera – alla giovane cassiera di controllare lo scontrino e appena la ragazza ha abbassato lo sguardo la donna le ha sbattuto la testa con violenza contro il monitor. La giovane dalla violenza aveva perso i sensi. Tutto era stato ripreso dalle telecamere della zona che avevano immortalato i fatti: i filmati erano poi stati affidati ai carabinieri che avevano aperto delle indagini.

I fatti risalgono al 2018

I fatti risalgono al novembre del 2018 in un supermercato di Cocquio Trevisago, in provincia di Varese. Ora è arrivata la sentenza di condanna per la donna che è stata costretta a pagare un'ammenda di mille euro oltre alla provvisionale di altri mille: l'accusa è di lesioni personali e di minaccia dal momento che la condannata aveva poi detto alla giovane "ti aspetto fuori". La giovane cassiera infatti era stata poi trasportata in ospedale con cui era uscita con una prognosi di 5 giorni per cervicalgia post traumatica e per la contusione frontale. Ora la vittima ha detto che continuerà la causa in sede civile per chiedere il risarcimento.

La cassiera: "Profondo malessere della donna"

La cassiera appena dopo la sentenza al Corriere della Sera aveva detto: "Non ricordo neppure che il compagno di quella cliente mi avesse guardata, ma credo che la vicenda sia riconducibile ad un profondo malessere vissuto da questa donna, che si è presentata alle casse in maniera maleducata, agitata, offendendomi pesantemente e alla fine colpendomi con violenza". Ha poi precisato che la donna necessita di alcuni aiuti.