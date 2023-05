Picchia la moglie con un tubo di ferro, poi aggredisce l’uomo che la difende Un uomo ha picchiato la moglie con un tubo recuperato vicino a un supermercato: ha aggredito anche un passante intervenuto per aiutare la donna. L’aggressore è stato arrestato e le vittime sono finite in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato perché accusato di aver picchiato la moglie con un tubo di ferro fuori da un supermercato: è successo a Calusco d'Adda, un comune di appena ottomila abitanti che si trova nella provincia di Bergamo. La vittima è stata portata in ospedale e, per fortuna, non ha riportato gravi ferite. Con lei anche una persona che ha cercato di aiutarla.

Ha ferito un passante e distrutto le vetrine del centro

All'aggressione ha assistito un passante, un uomo di 66 anni, che ha cercato di difendere la donna: il cinquantenne ha colpito anche lui. Anche alcuni clienti di un bar, sentendo probabilmente il trambusto, sono usciti fuori dal locale e hanno provato a dare manforte alle vittime. A quel punto, l'aggressore – di cui al momento non si conosce l'identità – è scappato verso il centro di Calusco. Avrebbe recuperato un badile da un cantiere vicino e lo avrebbe scagliato contro le vetrine di un mobilificio che si trova in via Verdi.

La moglie e il passante sono finiti entrambi in ospedale

A quel punto sono intervenuti i carabinieri della provincia di Bergamo che lo hanno fermato e arrestato. Nel frattempo sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che hanno fornito le prime cure sul posto sia alla moglie del cinquantenne che al passante che l'aveva aiutata. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti: nessuno dei due, fortunatamente, è in gravi condizioni. I militari indagheranno per cercare di capire se vi siano stati episodi precedenti di violenza.