Aggredisce moglie e figlio e poi distrugge la casa: arrestato Un uomo ha devastato casa dopo aver aggredito moglie e figlio: è successo a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato arrestato perché ha aggredito moglie e figlio e poi ha distrutto casa loro. L'episodio si è verificato a Cesano Maderno, un comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. I carabinieri lo hanno fermato dopo che proprio le vittime hanno presentato denuncia alla stazione dei carabinieri. Hanno raccontato di ricevere, da diverso tempo, violenze fisiche e psicologiche. L'ultimo episodio è stato proprio quello della distruzione del loro appartamento.

A Cesano Maderno un uomo ha picchiato moglie e figlio e distrutto casa

Qualche giorno fa infatti gli stessi militari sono intervenuti dopo una segnalazione: un uomo aveva mandato in frantumi diversi oggetti e rotto alcuni mobili. E infatti i carabinieri hanno trovato il totale caos all'interno dell'abitazione. Soprattutto hanno trovato una donna di 58 anni con alcune ferite sul corpo causate dalle botte ricevute dal marito. Anche il figlio della coppia, un uomo di 31 anni, era stato colpito e minacciato di morte perché era intervenuto per difendere la madre. Il responsabile era completamente ubriaco e ha cercato di colpire anche i carabinieri con calci e pugni.

Il responsabile è stato portato in carcere a Monza

I militari lo hanno bloccato e poi portato in caserma dove sono state svolte tutte le procedure per l'identificazione. Nel frattempo mamma e figlio sono stati soccorsi dai medici e paramedici del 118. Hanno raccontato quanto avevano subito fino a quel momento. Da lì, la decisione di denunciare il loro aggressore. L'uomo è stato così arrestato e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Sulla base di quanto disposto dalla Procura di Monza, è stato portato in carcere.