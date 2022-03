Il Carnevalone di Milano, l’ultimo giorno del Carnevale ambrosiano Domani è l’ultimo giorno del carnevale ambrosiano: ecco quindi tutti gli appuntamenti previsti per grandi e piccini a Milano e nei paesi limitrofi.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano ci saranno tantissime iniziative per questo weekend di Carnevale. Diversi gli appuntamenti destinati a grandi e a bambini. Per questi ultimi in particolare modo, sono stati organizzati due eventi particolari: alla festa organizzata da Fao Schwarz, i più piccoli potranno vestire i panni di una principessa Disney o di un supereroe Marvel. A questa, si aggiunge il Carnevale organizzato al Centro di Arese dove i bambini potranno incontrare i loro personaggi di fantasia. Quest'ultimo durerà per tutto il weekend. Per chi ama far festa fino a tarda notte, ci sarà una serata al Magnolia e un dj set organizzato al Castello Sforzesco. Anche a Peschiera Borromeo, sabato si festeggerà il Carnevale al Circo con balli latini e non solo.

Gli altri appuntamenti milanesi

Oltre agli appuntamenti in programma proprio per il Carnevolone, proseguono quelli già fissati nell'agenda milanese da diverse settimane. È l'ultimo weekend per la mostra di Silvia Camporesi alla Other Size Galler e anche per la mostra fotografica sui disturbi alimentari a Palazzo Pirelli. A Palazzo Reale è possibile visitare la mostra di Tiziano mentre al Mudec quella di Henri Cartier Bresson.

Perché a Milano il carnevale dura di più

A Milano e nei paesi limitrofi, il Carnevale dura di più. Il capoluogo meneghino e l'hinterland osservano infatti il rito ambrosiano. La festa dura quindi quattro giorni in più rispetto al normale. Questa decisione sembrerebbe essere dovuta a Sant'Ambrogio: il vescovo milanese ha infatti dato il nome al rito che differenzia Milano dal resto d'Italia. Il prolungamento del Carnevale sarebbe però dovuto alla differenza dei giorni della Quaresima tra il rito Romano e quello Ambrosiano: in quest'ultimo caso, la Quaresima è calcolata dalla prima domenica dopo il mercoledì delle Ceneri e fino al Giovedì Santo.