I no vax all’Arco della Pace con Kennedy Jr. sono arrivati in piazza Duomo: scontri con la polizia Dopo il raduno con Kenney Jr all’Arco della Pace, alcuni no green pass sono arrivati fino a piazza Duomo dove si sono registrati scontri con la polizia.

Centinaia di manifestanti presenti al sit-in organizzato all'Arco della Pace di Milano da Robert Kennedy Jr, a cui ha preso parte anche il secondogenito di Massimo Moratti, nipote dell'assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti, Angelomario, si sono spostati in direzione di piazza Duomo subito dopo il termine del raduno al Parco Sempione.

No green pass arrivano in piazza Duomo: fermati dalla polizia

I manifestanti hanno "eluso" i controlli attraversando l'area verde che congiunge l'Arco al Castello Sforzesco. Una volta arrivati in largo Cairoli, hanno imboccato via Dante, superato Cordusio, ma, arrivati al confine con piazza del Duomo, all'altezza di piazza Mercanti, si sono trovati la strada sbarrata dalle camionette della polizia. Le forze dell'ordine hanno quindi rimandato indietro i protestanti in quanto una recente circolare del Viminale vieta specificatamente l'organizzazione di cortei nei centri storici delle città. Questi però non si sono arresi e hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine, provocando scontri con le medesime. Un uomo è stato fermato.

No green pass per le vie dello shopping

I manifestanti no green pass si sono mossi lungo le vie dello shopping del centro città sul coro "la gente come noi non molla mai". Piazza del Duomo, però, è blindata sin dalle prime ore di oggi. Le forze dell'ordine l'hanno "chiusa" nel suo quadrato per evitare l'affluenza, non ammessa, dei manifestanti e per il momento il sistema di sicurezza tiene. I protestanti si sono fermati a poche decine di metri dalla piazza senza tentare di sfondare il cordone dei poliziotti, tutti in assetto antisommossa. Poi ci hanno ripensato e hanno provato una prima offensiva. In un manifesto pubblicato su Telegram, gli organizzatori delle manifestazioni hanno invitato tutti a disobbedire alle nuove imposizioni del Viminale.

Leggi anche Corteo No green Pass a Milano, in migliaia in Piazza Duomo

(Hanno collaborato Davide Arcuri e Simone Giancristofaro)