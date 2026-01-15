Uccise l’ex moglie Luciana Ronchi accoltellandola in strada a Milano: perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi

È stata disposta una perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi, 64 anni. Il 22 ottobre scorso ha ucciso con 14 coltellate l’ex compagna Luciana Ronchi in strada a Milano.

A sinistra: la vittima Luciana ronchi. A destra: un frame dal video della telecamera di sorveglianza

È stata disposta una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere di Luigi Morcaldi, 64enne che il 22 ottobre scorso ha ucciso con 14 coltellate l'ex compagna Luciana Ronchi in strada a Milano, quartiere Bruzzano, a pochi passi dall'abitazione della donna. L'accertamento psichiatrico è stato deciso dalla gip Lorenza Pasquinelli, su richiesta della Procura: gli esiti saranno depositati nelle prossime settimane.

Il delitto era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di via Giuseppina Grassini. Gli occhi elettronici avevano ripreso l'uomo, separato dall'ex moglie da più di tre anni, avvicinarsi alla vittima sul suo scooter Beverly, brandendo un coltello. La donna, dopo aver tentato di evitare il 64enne, era stata spinta a terra e aggredita a morte tra le macchine parcheggiate. Morcaldi, poi, era fuggito a bordo del motorino: era stato fermato solo qualche ora dopo mentre vagava per il Parco Nord, rintracciato dalla polizia attraverso il segnale del telefonino acceso.

Al momento, nonostante la custode del palazzo abbia raccontato agli inquirenti di aver notato Morcaldi aggirarsi in via Grassini già la sera prima dell'omicidio, la Procura non ha contestato la premeditazione: l'accusa è di omicidio aggravato dalla relazione affettiva terminata. Il 64enne avrebbe "deciso di uccidere con modalità cruente", ha scritto la gip nell'ordinanza di convalida del fermo, "dopo un lasso significativo di tempo dalla separazione, ed evidentemente vissuto nella palese incapacità di superare il rancore e gestire la frustrazione".