Chi è Luigi Morcaldi, l’uomo che ha ucciso a coltellate l’ex moglie Luciana Ronchi: “Ora datemi l’ergastolo”

Luigi Morcaldi è l’uomo di 64 anni che ha accoltellato, provocandone la morte, l’ex moglie Luciana Ronchi nel quartiere Bruzzano a Milano. I due avrebbero gestito per diverso tempo un bar pizzeria. Da alcuni anni erano separati e Morcaldi si sarebbe appostato per un mese sotto casa della donna.

L'avrebbe ossessionata per un mese con una serie di appostamenti sotto casa e poi ieri mattina, mercoledì 22 ottobre 2025, alle 9.50 l'ha accoltellata in strada. È questo quello che è avvenuto a Milano, lungo via Giuseppina Grassini 5, nel quartiere di Bruzzano, dove la 62enne Luciana Ronchi è stata ferita per poi morire all'ospedale Niguarda. A essere arrestato per il delitto è Luigi Morcaldi, l'ex marito 64enne, che dopo aver commesso il fatto è scappato in sella a uno scooter. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 ottobre, l'uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia locale al Parco Nord e portato in caserma dove è stato poi interrogato dai pubblici ministeri Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia. Subito dopo, per lui è stato disposto il fermo: l'accusa è di omicidio aggravato e, proprio perché gli vengono contestate le aggravanti, rischia l'ergastolo. Una pena che sembrerebbe, stando a quanto riportato da altri media, che lui stesso avrebbe chiesto ai magistrati: "Ora datemi direttamente l'ergastolo", avrebbe infatti detto.

L'uomo avrebbe atteso in strada la donna e l'avrebbe accoltellata più volte su diverse parti del corpo: al collo, lesionandole la giugulare, all'addome e al volto. Chi ha assistito al femminicidio, ha immediatamente chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha immediatamente inviato i soccorsi. I medici e i paramedici hanno subito caricato la donna sull'ambulanza e l'hanno portata in ospedale.

Chi è Luigi Morcaldi

Non si hanno ancora molte informazioni su Morcaldi. Gli unici dettagli al momento disponibili sono che l'uomo ha 64 anni e per diverso tempo ha gestito un bar pizzeria nel quartiere Bovisa insieme all'ex moglie, con cui aveva un figlio di 28 anni. La coppia ha poi deciso di separarsi. Sarebbero comunque stati frequenti i litigi e l'uomo, nell'ultimo mese, avrebbe iniziato ad appostarsi sotto casa. Nei suoi confronti, come ha potuto apprendere Fanpage.it, non vi sarebbero denunce di alcun genere.

Chi era Luciana Ronchi

Ronchi, 62 anni, lavorava come addetta alla mensa di una residenza per anziani. Ieri, proprio dopo essere uscita dalla sua abitazione, si è trovata l'ex marito di fronte. L'uomo avrebbe iniziato ad accoltellarla su diverse parti del corpo. La vittima avrebbe provato a scappare, ma invano. Poi, sarebbe fuggito in sella a uno scooter. La donna è stata soccorsa e trasferita d'urgenza in ospedale.

Luciana Ronchi sottoposta a un lungo intervento chirurgico

Quando Ronchi arriva all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono gravissime. La donna è infatti in fin di vita. Come è stato spiegato a Fanpage.it, è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico. Un'operazione che è durata diverse ore. La sua prognosi è stata fin da subito riservata. La 62enne ha lottato tra la vita e la morte. Poi, dopo tantissime ore, è deceduta nella serata di ieri. Le ferite che aveva riportato erano troppo gravi.