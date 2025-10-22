milano
Una donna è stata ferita al volto con un coltello a Milano, è grave: il suo aggressore è ricercato

In via Grassini a Milano, una donna di 55 anni è stata colpita al volto con un coltello. È in gravi condizioni. Il suo aggressore è ricercato.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella giornata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, una donna è stata colpita al volto con un coltello a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le informazioni sono ancora poche e frammentarie.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, la vittima è una 55enne che è stata aggredita in via Giuseppina Grassini, che si trova tra il quartiere Affori e Niguarda, all'altezza del civico 5 intorno alle 9.52. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. La 55enne è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto rintracciare l'aggressore.

Articolo in aggiornamento

