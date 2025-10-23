Chi era Luciana Ronchi, la donna accoltellata in strada dall’ex marito Luigi Morcaldi a Bruzzano

Dopo dieci ore di agonia in ospedale, è morta Luciana Ronchi, l'ennesima vittima di femminicidio. La vittima, 62 anni, accoltellata in strada dal suo ex marito Luigi Morcaldi, lavorava nella mensa di una Rsa ed era nonna di due bambini, avuti dall'unico figlio 28enne. Con Morcaldi ha gestito per anni una pizzeria. Quando la relazione è finita, l'uomo non ha mai smesso di perseguitarla: spesso si appostava sotto il portone di Ronchi. A carico dell'uomo però non risultano denunce.

Ronchi era una donna che si faceva voler bene. A Bruzzano, quartiere che si trova tra la stazione di Affori e Parco Nord a Milano, era conosciuta anche per essere la padrona di Mia, una cagnolina con tre zampe scomparsa lo scorso anno. Ronchi aveva chiesto un prestito per curarla a causa di una malattia, ma è stato inevitabile amputarle una zampetta. Ciò nonostante la portava all'area cani più volte al giorno e per questo è diventata una cagnolina famosa nel quartiere.

I vicini raccontano che la sera di martedì 21 ottobre Morcaldi ha iniziato a gridare insulti verso il condominio in cui abitava la donna e sembra che questi episodi di violenza non fossero una rarità. Poi ieri mattina, 2 0ttobre, l'uomo l'ha accoltellata in strada ed è scappato con uno scooter. Ronchi è stata portata al Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento molto difficile perché le ferite alla giugulare, al torace e all'addome erano molto gravi. Ieri sera si è arrivati all'epilogo che nessuno voleva sentire: Luciana non ce l'ha fatta.