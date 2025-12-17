Picchia e uccide la madre in casa a Cinisello Balsamo, 37enne dichiarato capace di intendere e volere

La perizia richiesta dal pm di Monza ha dichiarato Gianrico Ricci capace di intendere e di volere. Il 37enne è accusato di aver ucciso la madre a botte il 16 marzo scorso nella loro abitazione a Cinisello Balsamo.

È stato dichiarato capace di intendere e di volere Gianrico Dario Ricci, l'uomo finito in carcere lo scorso aprile con l'accusa di aver picchiato la madre, Daniela Guerrini, nel loro appartamento a Cinisello Balsamo (nella Città Metropolitana di Milano) e di averne causato il decesso. Ora il pm della Procura di Monza, Antonio Balice, che conduce le indagini potrà chiedere il rinvio a giudizio per il 37enne con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Lo scorso 16 marzo il marito di Guerrini e il figlio avevano chiamato i soccorsi affermando che la 69enne, ex insegnante ormai in pensione, dalla sera precedente respirava con fatica e aveva perso i sensi. La donna era stata trasportata d'urgenza all'ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni dove, però, è deceduta poco dopo. Insospettiti dalle numerose lesioni rinvenute sul corpo della 69enne e il fatto che avesse una costola rotta, i medici avevano allertato gli agenti della squadra Mobile i quali, il 12 aprile, hanno arrestato il figlio 37enne.

Dalle indagini, infatti, era emerso che il decesso di Guerrini era avvenuto a causa di un arresto cardiocircolatorio, probabilmente riconducibile alle violenze fisiche che il figlio avrebbe messo in atto ai suoi danni negli ultimi giorni di convivenza con la madre. Da anni, infatti, il 37enne si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti e violenze, al punto da venire già indagato per lesioni nel 2020.

La perizia psichiatrica nei confronti di Ricci è stata disposta dal pm Balice, dopo che il 37enne aveva manifestato scompensi in carcere che hanno portato a visite psichiatriche. L'esame, però, lo ha dichiarato in grado di intendere e di volere al momento dei fatti contestati. Nei prossimi giorni la Procura dovrà formalizzare, quindi, la richiesta di rinvio a giudizio per Ricci con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un reato che potrebbe portare una condanna all'ergastolo.