Chi era Daniela Guerrini, la 68enne morta in ospedale con lividi sul corpo: attesa in settimana l'autopsia Viveva a Cinisello Balsamo (Milano) insieme al marito ottantenne e al figlio. É stato quest'ultimo a chiamare i soccorsi dicendo che la mamma si era sentita male. L'uomo avrebbe già ricevuto nel 2020 una denuncia per lesioni sulla donna.

(immagine di repertorio)

Si chiamava Daniela Guerrini la 68enne morta domenica pomeriggio all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La donna, che al momento del ricovero presentava lividi sul corpo, soffriva di problemi celebrali e viveva nel vicino comune di Cinisello Balsamo, insieme al figlio e al marito ottantenne. É stato proprio il primo a chiedere l'intervento dei soccorsi nella notte tra sabato e domenica, raccontando che la madre si era sentita male.

Arrivata in ospedale in codice rosso con un'ambulanza, la 68enne è stata ricoverata ma è morta poche ore dopo. Dalle prime analisi sembra che la donna abbia avuto un'emorragia celebrale, ma resta da chiarire se sia questa la causa del decesso, che è ancora in fase di accertamento.

La presenza di lividi sul corpo della paziente, probabilmente risalenti a giorni precedenti, ha insospettito i medici che hanno allertato la Polizia. La Procura di Monza ha deciso di aprire un fascicolo e di disporre l'autopsia sul cadavere per approfondire se i segni siano compatibili con percosse. Oggi la Procura avrebbe affidato l'incarico agli esperti e i risultati potrebbero arrivare nella seconda parte della settimana.

Le indagini sono state affidate agli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal pm monzese Nicola Balice. L'agenzia Ansa ha riferito che già nel marzo del 2020 il figlio della donna avrebbe ricevuto una denuncia per lesioni sulla madre. Alla notizia della morte della donna, l'uomo avrebbe avuto una crisi nervosa e sarebbe stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio, una misura applicata frequentemente in ambito psichiatrico quando il paziente si rifiuta di essere sottoposto a interventi terapeutici).