Chi era Domenico Lorusso l’uomo trovato morto in una casa a Rozzano con una profonda ferita alla gola

Si chiamava Domenico Lorusso e aveva 70 anni, l’uomo trovato senza vita in un appartamento a Rozzano nella notte. L’uomo pare avesse piccoli precedenti per spaccio ed era molto conosciuto in zona.

Si chiamava Domenico Lorusso e aveva 70 anni, l'uomo trovato senza vita in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (nel Milanese) questa notte, tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio. Stando alle prime informazioni diffuse, Lorusso – molto noto in paese – aveva piccoli precedenti per spaccio. Secondo quanto diffuso finora, l'uomo sarebbe stato ucciso con una coltellata alla gola. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno fermato un ragazzo di 21 anni, di origini marocchine, che minacciava di togliersi la vita e che risulta domiciliato in quell'abitazione. La casa in cui il giovane pare ospitasse saltuariamente il 70enne, è stata trovata in disordine e il corpo dell'anziano, con una profonda alla gola, era sotto un mobile.

Il 21enne sospettato, che era in casa quando sono arrivati i carabinieri, è ancora piantonato in ospedale dove è stato portato dopo aver tentato il suicidio gettandosi dal balcone dell'appartamento. Ad ora nei suoi confronti non vi sono provvedimenti. L'accaduto, secondo una primissima ricostruzione, potrebbe essere riconducibile a una lite degenerata. È emerso inoltre che anche il 21enne avrebbe precedenti per reati legati agli stupefacenti. Per il momento non è in stato di arresto, in attesa che venga ricostruita la dinamica di quanto accaduto. I rilievi affidati ai tecnici delle Sezioni Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Milano. L'ipotesi è che il 70enne sia stato colpito con un fendente alla gola al culmine di una lite.