Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, fermato un 21enne

Un 70enne è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Rozzano (Milano). Arrivati sul posto, i carabinieri hanno bloccato un 21enne che minacciava di suicidarsi. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano) nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio. Stando a un primo esame, sarebbe stato ucciso con una coltellata alla gola. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno fermato un ragazzo di 21 anni che minacciava di togliersi la vita e che risulta domiciliato in quell'abitazione. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Stando a quanto ricostruito finora, vigili del fuoco e carabinieri erano stati chiamati intorno all'una di notte perché un giovane minacciava di togliersi la vita. Quando i militari della Tenenza di Rozzano e della Stazione di Buccinasco sono arrivati nell'appartamento di via delle Peonie a Rozzano, hanno trovato l'abitazione in disordine. Spostando i mobili a terra, hanno trovato il corpo del 70enne, italiano, ormai senza vita con una ferita d'arma da taglio al collo. Poco dopo, i carabinieri hanno fermato un giovane di 21 anni di origine marocchina che stava tentando di lanciarsi dal balcone dell'abitazione. Il ragazzo è stato poi trasportato all'ospedale San Paolo per accertamenti, dove è piantonato dai carabinieri.

Pare che il 70enne e il suo presunto aggressore si conoscessero. Il 21enne, in particolare, ha precedenti per reati legati agli stupefacenti e sembra che saltuariamente offrisse ospitalità all'uomo. Per il momento, il 21enne non sarebbe in stato di arresto, in attesa che venga ricostruita la dinamica di quanto accaduto. I rilievi affidati ai tecnici delle Sezioni Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Milano. L'ipotesi è che il 70enne sia stato colpito con un fendente alla gola al culmine di una lite.