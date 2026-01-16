milano
Ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, 21enne fermato per omicidio: la pista della droga

Il 21enne accusato di aver ucciso con una coltellata alla gola Domenico Lorusso a Rozzano (Milano) si trova in stato di fermo per omicidio. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe legato alla compravendita di droga.
A cura di Giulia Ghirardi
Si trova in stato di fermo il 21enne accusato di aver ucciso con una coltellata alla gola il 70enne Domenico Lorusso in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano, a pochi chilometri da Milano. Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto presumibilmente dopo una lite per questioni legate alla compravendita di droga.

Dall'omicidio alle indagini

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, i fatti si sarebbero verificati intorno all'1:00 di notte dello scorso 16 gennaio quando i carabinieri di Rozzano hanno ricevuto la segnalazione di un ragazzo che minacciava di togliersi la vita.

Giunti sul posto, in via delle Peonie, i militari hanno trovato l'abitazione in disordine. È lì che, spostando alcuni mobili caduti a terra, hanno rinvenuto il cadavere del 70enne con una ferita d'arma da taglio al collo. Poco dopo, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 21 anni di nazionalità marocchina che stava tentando di lanciarsi dal balcone dell'edificio. Il giovane – che è risultato essere domiciliato in quell'abitazione – è stato trasportato all'ospedale San Paolo per essere sottoposto ad alcuni accertamenti.

Chi era Domenico Lorusso l'uomo trovato morto in una casa a Rozzano con una profonda ferita alla gola

Al momento, il ragazzo è in stato di fermo su disposizione della pm Paola Biondolillo e, stando alle prime informazioni, sembra che il 21enne fosse solito ospitare Lorusso, che aveva piccoli precedenti per spaccio, nel proprio appartamento così come avrebbe fatto anche con altri consumatori. Pare, infatti, che entrambi fossero soliti consumare sostanze stupefacenti e l'ipotesi più accreditata è proprio che l'omicidio sia avvenuto per questioni legate alla compravendita di droga.

