Precipita dall’ultimo piano di un palazzo in centro a Milano, 54enne trovato morto: la pista dell’omicidio

Un 54enne è precipitato dall’ultimo piano di un palazzo in via Nerino, nel cuore di Milano. La portinaia ha riferito di aver visto un altro uomo uscire dalla stessa abitazione. Sul caso indaga la questura di Milano: non è esclusa la pista dell’omicidio.

Immagine di repertorio

Sono all'incirca le 18:30 di ieri, venerdì 23 gennaio, quando la custode di un palazzo in via Nerino, nel cuore delle "Cinque Vie" a Milano, vede precipitare nel vuoto un uomo di 54 anni dall'ultimo piano del palazzo. Poco dopo, la donna ha riferito di aver visto un secondo uomo uscire dalla stessa abitazione, un appartamento adibito a b&b di lusso, che poi si sarebbe allontanato velocemente dall'edificio. Sul caso indaga la questura di Milano: non è esclusa la pista dell'omicidio.

La dinamica della vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme sarebbe stato lanciato poco prima delle 19:00 di ieri dalla portinaia. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Stando ai primi rilievi eseguiti sul posto dalla scientifica, la vittima sarebbe un 54enne di origini rumene, incensurato. Al momento dei fatti l'uomo sembra fosse ospite nell'appartamento all'ultimo piano del palazzo in via Nerino, utilizzato come b&b che, però, risultava già affittato da un'altra persona, la cui identità è al momento sconosciuta. Inoltre, all'interno dell'appartamento non sarebbero stati trovati effetti personali del 54enne né tracce di colluttazione.

Al momento, gli inquirenti sono al lavoro per recuperare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona in cerca di chi si trovava in compagnia della vittima al momento del decesso. Non si esclude che l'uomo potesse essere già morto prima di precipitare dalla finestra.