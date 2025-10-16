milano
Guida con la patente scaduta da 20 anni, l’uomo ai poliziotti: “Non ho avuto tempo di rinnovarla”

Nella provincia di Brescia un uomo è stato fermato con la patente scaduta da vent’anni. L’auto era già stata sequestrata, ma lui avrebbe continuato a guidarla lo stesso per circa cinquemila chilometri. Rischia multe per una cifra complessiva di oltre diecimila euro.
A cura di Matteo Lefons
Guidava con la patente scaduta da vent'anni. Un uomo di Vestone, in provincia di Brescia, è stato fermato dalla Polizia Locale, rispondendo agli agenti con: "Non ho avuto tempo di rinnovarla". I poliziotti hanno scoperto poi che la sua macchina era già sotto sequestro, ma l'uomo avrebbe tolto i sigilli, cioè i dispositivi che dovevano impedire l'uso del mezzo. Dal momento del sequestro aveva percorso altri cinquemila chilometri senza mai essere fermato.

Né patente, né assicurazione in regola

Quando è stato intercettato dagli agenti dell'Aggregazione della Polizia Locale Valle Sabbia, oltre alla patente scaduta, il guidatore bresciano non aveva neanche l'assicurazione in regola. D'altronde quell'auto non sarebbe proprio dovuta essere in circolazione a causa del sequestro da parte delle forze dell'ordine, che era avvenuto mesi prima. Il veicolo è stato immediatamente confiscato e portato in una depositeria autorizzata.

Cosa rischia il guidatore bresciano

Ora l'uomo è obbligato a sottoporsi a una visita medica per accertare la sua idoneità psicofisica. Tutte queste infrazioni (Circolazione con patente scaduta da 20 anni, mancanza di assicurazione RC Aut e circolazione con veicolo sequestrato) potrebbero costargli multe per una cifra complessiva di oltre ai 10mila euro. In più, la rimozione dei sigilli dopo un fermo rientra nei reati penali e potrebbe portarlo a una condanna fino a tre anni di reclusione. 

