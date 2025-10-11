Corre ubriaco in Lamborghini in paese e non si ferma all’alt: 36enne bloccato dopo un inseguimento

I carabinieri hanno ritirato la patente a un 36enne che in Lamborghini sfrecciava a velocità elevata per le strade di Cologne (Brescia). L’uomo è stato bloccato al termine di un inseguimento terminato in provincia di Bergamo. Dai controlli, è risultato positivo all’alcoltest.

Foto di repertorio

Un 36enne è stato bloccato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre dai carabinieri del Comando di Chiari (in provincia di Brescia) al termine di un inseguimento che lo ha portato da Cologne fino al territorio comunale di Grumello del Monte (in provincia di Bergamo). L'uomo si trovava alla guida di una Lamborghini Huracan Evo ed era stato notato mentre sfrecciava a velocità elevata per le strade del paese. All'alt intimatogli dai militari, non si è fermato e ha continuato la sua corsa. Sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo all'alcoltest. Il 36enne è stato quindi multato per le violazioni al Codice della Strada e gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.

Una pattuglia della sezione Radiomobile dei carabinieri di Chiari hanno notato nella serata del 10 ottobre una Lamborghini Huracan Evo che sfrecciava a velocità elevata per le strade di Cologne, in Franciacorta. Per questo motivo, i militari gli hanno intimato l'alt, ma il guidatore invece che fermarsi avrebbe accelerato tentando di seminarli dirigendosi verso la provincia di Bergamo, effettuando sorpassi azzardi e manovre pericolose. A quel punto è partito un inseguimento, terminato diversi chilometri più avanti nel territorio comunale di Grumello del Monte dove l'auto è stata bloccata.

I carabinieri hanno identificato l'automobilista: si tratta di un 36enne di origini kosovare. L'uomo è sato, quindi, sottoposto all'alcoltest che ha rilevato una quantità di alcol nel sangue superiore al limite consentito dalla legge. I militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente per guida in stato di ebbrezza. A questo, è stata aggiunta una multa per le varie violazioni al Codice della Strada, come appunto l'eccesso di velocità e l'aver ignorato l'alt.