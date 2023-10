Grave incidente stradale a Milano: morto sul colpo un uomo Ieri sera a Milano, nel quartiere Corbetta, si è verificato un terribile incidente stradale. Un uomo di 64 anni è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, mercoledì 4 ottobre, si è verificato un grave incidente stradale a Milano. Un uomo, infatti, è morto sul colpo. I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La dinamica dell'incidente a Corbetta

Sono ancora poche le informazioni relative a questa terribile vicenda. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'incidente si è verificato nel quartiere Corbetta, che si trova alla periferia ovest del capoluogo meneghino, alle 21. Più precisamente è avvenuto nella località Cascina Belgioiosello sulla strada provinciale 226. La vittima è un uomo di 64 anni: non è chiaro ancora se fosse alla guida di un'automobile o di una moto.

L'uomo è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate

È possibile però che la causa dell'incidente sia da ritrovarsi nelle numerose curve che caratterizzano quella parte di territorio. La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.

I rilievi sono stati affidati alla compagnia di Abbiategrasso: toccherà a loro ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Nel frattempo che i militari svolgevano le loro operazioni, i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'intera area.