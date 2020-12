in foto: Il dottor Roberto Trezzi, morto per Coronavirus

Lutto a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Il dottor Roberto Trezzi, medico di famiglia, è morto all'età di 66 anni, stroncato dal Coronavirus. Il suo nome è il 269esimo del triste elenco stilato dall'inizio della pandemia sul portale della Fnomceo, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri. Un elenco che purtroppo, dopo la scomparsa di Trezzi, si è già allungato con la 270esima vittima tra i camici bianchi.

Roberto Trezzi lavorava come medico di famiglia a Sesto

Roberto Trezzi aveva esercitato per anni la professione nel suo studio in zona Marelli. Punto di riferimento per il quartiere, era stimato da tutti i suoi assistiti anche per come aveva garantito loro assistenza durante la pandemia. È stato proprio il virus che ha cercato di combattere in prima linea a ucciderlo. Si era ammalato poco più di un mese fa e la forma di Covid-19 che aveva sviluppato lo aveva costretto al ricovero in ospedale. Purtroppo nella giornata di mercoledì 23 dicembre è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari: lo piangono la moglie Roberta, i figli Luca e Andrea e tutti i nipoti, i parenti e gli amici.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia del medico sui social: "Grande uomo", "una persona meravigliosa" e "un medico unico" sono le parole che tanti hanno voluto dedicare al dottore. Il figlio Andrea ha così risposto a tutti: "L’affetto che ci avete dimostrato ci ha commosso e sono certo che sì sarebbe commosso anche papà e avrebbe trovato il tempo per ringraziarvi uno ad uno personalmente. Papà sarebbe stato contento di sapere che per molti di voi e per la nostra comunità non è stato un semplice medico ma un punto di riferimento. Ha sempre considerato il suo lavoro come una vocazione e ha sempre cercato di aiutare senza mai tirarsi indietro, neanche in questi mesi difficili. Nel dolore del momento troviamo conforto nelle vostre parole e nei vostri ricordi". I funerali di Roberto Trezzi si terranno domani, lunedì 28 dicembre, nella Basilica di Santo Stefano.