Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia di Como con l'accusa di abusi sessuali su due ragazzine di tredici anni e per minacce nei confronti della madre di una delle due. Secondo quanto riportato, il trentenne, un cittadino di origini peruviane, avrebbe adescato una delle sue vittime promettendo book fotografici da poter pubblicare sui social in modo da guadagnare follower.

Frequentava la figlia 13enne della compagna e una sua amica

Le radici dell'indagine affondano a due anni fa, quando l'arrestato aveva iniziato una relazione con una donna e, nel mentre, frequentava la figlia appena tredicenne. Una volta che la madre ha scoperto della relazione, l'ha intimato di non farsi più vedere, procedendo con una denuncia in Questura. L'uomo, quindi, ha cominciato a minacciare madre e figlia. Solo successivamente il trentenne avrebbe avvicinato una seconda ragazzina di tredici anni, amica della prima, millantando l'offerta di alcuni servizi fotografici. Dopo un certo periodo, però, secondo quanto riportato dall'Ansa, le foto sarebbero diventate sempre più spinte. Una volta scattate, poi, avrebbe minacciato la tredicenne di diffonderle sul web. La vittima ha deciso di raccontare quanto successo ai genitori che hanno a loro volta sporto denuncia in Questura per violenza sessuale nei confronti dell'uomo. Le indagini della polizia, che ha esaminato le foto scattate dall'indagato, hanno portato alla scoperta non solo delle violenze avvenute nei confronti della ragazzina, ma anche di quelli della sua amica, figlia della donna con cui era fidanzato. Il provvedimento cautelare in carcere, emesso poi dal giudice per le indagini preliminari, è stato eseguito nella giornata di oggi, giovedì 28 gennaio, nella casa dell'attuale compagna dell'uomo a Viggiù, in provincia di Varese.